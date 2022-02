PCSP divulga edital com 189 vagas para médico legista

(foto: Divulgação) edital da Policia Civil de São Paulo, agora para o cargo de médico legista. Serão ofertadas 189 vagas, com salário inicial de R$ 8.699,94, sendo esse valor correspondente à soma do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial ( RETP).

Para concorrer, o candidato necessita ter graduação em medicina e registro ativo do CRM. Além disso, deve possuir carteira nacional de habilitação, com no mínimo categoria B, cópia do último imposto de renda e alguns outros requisitos básicos.

Do total de vagas disponibilizadas, 5%( 10 vagas) devem ser destinadas para pessoas com deficiência.

Ainda no edital, ocorreu a distribuição de vagas por localidade:

Araçatuba: Cinco vagas; Araraquara: Sete vagas; Bauru: Cinco vagas Campinas: 18 vagas; Piracicaba: 19 vagas; Presidente Prudente: Quatro vagas; Ribeirão Preto: 18 vagas; Santos: 22 vagas; São José dos Campos: 11 vagas; Sorocaba: 23 vagas; Capital e Grande São Paulo: 54 vagas.

Vale ressaltar, que uma região pode conter vários municípios.

Inscrições:

Segundo o edital, as inscrições poderão ser realizadas durante os dias 21 de março e 28 de abril, pelo site da banca examinadora, Vunesp.

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$ 105,50.

Sendo isentos dessa taxa doadores de sangue e estudantes matriculados em cursos pré-vestibular, nível superior, de graduação ou pós-graduação que estejam desempregados ou possuam renda mensal inferior a dois salários mínimos.

Provas:

As provas terão cinco etapas: Prova preambular; Prova escrita; Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social; Prova oral; Prova de títulos.

A prova preambular está prevista para ocorrer no dia 12 de junho e contará com 80 questões de múltipla escolha, valendo de zero a 100 pontos.

A divisão das 80 questões serão em:

Módulo 1:

Medicina legal e criminalística: 48 questões.

Módulo 2:

Língua portuguesa: Oito vagas; Noções de criminologia: Oito vagas; Noções de direito: Oito vagas; Noções de informática:Quatro vagas; Noções de lógica:Quatro vagas.

A aplicação da prova será realizada no período da manhã e terá duração de 4 horas.

Os candidatos poderão escolher o local para realizar a prova. Assim, haverá aplicação em São Paulo, Araçatuba, Araraquara,Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campo e Sorocaba.

O concurso terá validade de dois anos, contando a partir da data da publicação da homologação, sendo possível prorrogar por igual período.