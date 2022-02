CEFET-MG publica edital de concurso público para professor

(foto: Raquel Freitas)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) publicou edital de concurso público para provimento efetivo de vaga da carreira de magistério, técnico e tecnológico, As vagas são destinadas ao campus Leopoldina.

O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23/02). Os servidores irão atuar nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e gestão institucional.

Ao todo, são oferecidas 5 vagas, sendo uma para contratação imediata, com estabilidade, e quatro para cadastro reserva. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

O cargo exige nível superior, com diploma reconhecido pelo MEC. A remuneração pode variar a depender da titulação do candidato, conforme quadro abaixo. Além disso o aprovado tera direito a auxílio-alimentação (no valor de R$ 458,00), ressarcimento de despesa com plano de saúde, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Titulação VencimentoBásico RetribuiçãoporTitulação Remuneração Mensal Graduação R$ 4.472,64 --- R$ 4.472,64 Aperfeiçoamento R$ 447,26 R$ 4.919,90 Especialização R$ 894,53 R$ 5.367,17 Mestrado R$ 2.236,32 R$ 6.708,96 Doutorado R$ 5.143,54 R$ 9.616,18

O concurso, de etapa única, será realizado em três fases, assim caracterizadas:

a) PRIMEIRA FASE: Compreenderá a aplicação de prova escrita de natureza classificatória e eliminatória, marcada para o dia 09 de maio. b) SEGUNDA FASE: Consistirá na aplicação de prova didática. A fase terá natureza classificatória e eliminatória, destinando-se apenas aos candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a Segunda Fase. b) TERCEIRA FASE: Consistirá na aplicação de prova de títulos. A fase terá natureza classificatória, destinando-se apenas aos candidatos habilitados na primeira fase e que atenderem a convocação, comparecendo na segunda fase.

Cada fase vale 100 pontos, totalizando 300 pontos.

Inscrições

Os interesados devem se inscrever exclusivamente por meio da Internet, na página oficial do presente concurso, a partir das 14h00 do dia 28 de fevereiro de 2022 até as 23h59 do dia 25 de março de 2022.

O valor da taxa de inscrição deste concurso é de R$ 250,00. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o dia 28 de março.

O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por 1 (uma) única vez, por igual período