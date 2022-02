Engineering abre mais de 100 vagas: salários até R$ 16 mil

Gestora diz que empresa procura por profissionais que gostam de desafios (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) Engineering , companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital, está com mais de 100 posições abertas para profissionais da área da tecnologia da informação, com maior demanda para desenvolvedores fullstack, Java e Golang.



A média salarial varia de R$ 4 mil até R$ 16 mil e conta com os seguintes benefícios: vale-refeição e vale-alimentação, seguro de saúde, plano odontológico, academia, programa de auxílio psicológico, convênio farmácia e participação nos lucros reais. As vagas estão disponíveis no portal da companhia por meio do link.





De acordo com Vanessa Mizue, diretora de gente & gestão na Engineering, a abertura das vagas se deve ao foco das empresas na aceleração de sua digitalização. “O mercado tem se digitalizado e com a demanda de projetos em crescimento, procuramos pessoas com perfil mão na massa, que gostem se ser constantemente desafiados e busquem crescimento profissional".