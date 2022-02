Pessoas chegam antes das 5h em fila de emprego, em Pouso Alegre

Portal Terra do Mandu

Pessoas madrugam em fila de emprego no CAC Pouso Alegre. (foto: Nayara Andery/ Terra do Mandu)

Laudemir Cândido da Silva chegou às 4h30 na porta do Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) de Pouso Alegre, em busca de um emprego na seleção que começou às 8h, nesta segunda-feira (21/02). Ele foi o primeiro a chegar e espera encontrar nessa fila a chance de uma colocação no mercado de trabalho. “Sou motorista, sou empilhadeirista, mas, hoje, qualquer coisa me serve”, fala o candidato. O CAC vai intermediar a contratação para aproximadamente 70 vagas de emprego, nesta semana.

O primeiro processo seletivo foi hoje. São cerca de 30 vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de jardinagem, ajudante de sanitização, vigia, soldador e operador de produção. A captação de currículos é feita entre 8h e 12h.



É preciso apresentar documentos pessoais, currículo e levar caneta, para evitar o uso compartilhado do objeto necessário no preenchimento dos dados para concorrer às vagas.

“Cheguei por volta de 4h30, 4h40, porque ouvi falar que haveria bastante pessoas aqui. Aí cheguei e a expectativa é sair daqui com um emprego.” Ele está há mais de dois anos desempregado e quer sair da informalidade. “Agora estou tentando voltar para o mercado de novo”, comenta ele ao falar do sonho de um emprego com carteira assinada. “

Josiel Rafael dos Santos está desempregado há oito meses. Ele é conhecido pela equipe do CAC e entrou na fila antes do local abrir, para participar da seleção. “Qualquer área que tiver eu tô pegando. Sempre estou correndo atrás, em busca, levando currículo em loja, restaurante, construção civil, o que tiver. O que aparecer é lucro”.

Nova seleção do CAC será nesta semana

Processo seletivo para mais 40 vagas de emprego será nesta quinta-feira (24/02). Eliane Ramos, coordenadora do CAC, cita que serão oportunidades de emprego para auxiliar de produção e operador de máquinas, destinadas a uma empresa de Pouso Alegre que fabrica fornos e demais equipamentos para cozinhas industriais.

Emprego em Pouso Alegre atrai pessoas de outros estados

Pessoas de outras cidades e estados têm buscado o CAC para conseguir um emprego no município ou até na região, conta Eliane. “Nesse início de ano, nós recebemos muito cidadão de fora de Pouso Alegre. Semana passada, teve gente do Piauí, Belém (Pará), Sergipe."



Ela está supresa "com o número de pessoas que estão vindo em busca de trabalho aqui em nosso município”.



A economia mostra sinais de retomada, por meio das contratações, completa Eliane. “Muito feliz, é claro, que graças a Deus nesse início de ano a retomada dos empregos foi de maneira espantosa. Então, graças a Deus, são todos muito bem-vindos.”

Nayara Andery - Especial para o EM