Unifal-MG publica edital para assistente em administração

Universidade Federal de Alfenas (Unifal), em Minas Gerais, publicou edital de novo concurso público nesta sexta-feira (11/02). A oferta é de três vagas para assistente em administração, cargo de nível médio. Os salários são de R$ 2,6 mil, para cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Do total de oportunidades disponíveis, duas são para ampla concorrência e uma para candidatos negros. A carreira de assistente em administração tem como requisito: ensino médio completo ou ensino médio profissionalizante.

O edital também exige experiência de 12 meses na área. As remunerações são de R$ 2.904,96, incluindo o auxílio-alimentação de R$458. Os aprovados ainda terão benefícios como auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde e auxílio pré-escolar. Haverá pagamento de gratificação por qualificação para os aprovados com escolaridade acima do nível médio.

O concurso Unifal MG terá o máximo de 14 aprovados, sendo 3 para contratação imediata e 11 para cadastro de reserva. As convocações para posse poderão ser feitas durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, com possibilidade de chegar a quatro. A lotação dos aprovados será na sede da Universidade de Alfenas.

A contratação será pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia aos servidores. Inscrições As inscrições já estão abertas. O prazo para os interessados se inscreverem iniciou na sexta-feira (11/02) e vai até o dia 28 de fevereiro, pelo próprio site da universidade . O primeiro passo é preencher o formulário com todas as informações solicitadas. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$ 61. Poderão solicitar a isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea. Para isso será necessário enviar a documentação comprobatória das condições, até 16 de fevereiro, pelo portal da universidade. Provas Os candidatos a uma vaga no concurso Unifal MG para assistente em administração serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para 10 de abril, em Brasília. Ao todo, serão cobradas 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: Língua Portuguesa: 10 questões;

Legislação: 5 questões;

Noções Gerais de Informática: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% do valor da prova de Conhecimentos Gerais ou da prova de Conhecimentos Específicos.