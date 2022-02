Aulas gratuitas no Confeitar Minas: mais de 400 vagas

Dani Formigueiro, idealizadora do Empreendendo no Lar, confeiteira e organizadora do Confeitar Minas, diz que são 40 vagas por turma (foto: Paulo Cunha /dIVULGAÇÃO)



São mais de 400 vagas para aulas gratuitas, com temas variados – de cones trufados, ovos de Páscoa a bolos decorados - e a proposta é divulgar as principais tendências e novidades de receitas para esta época do ano em que a confeitaria mais lucra. Confeitar Minas – Especial Páscoa , maior evento de capacitação para confeitaria do Brasil, começa na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, na Sede do Sebrae-MG (Avenida Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada), em Belo Horizonte.





Uma oportunidade e tanta que o projeto Empreendendo no Lar propicia a donas de casa, pessoas desempregadas, além de profissionais autônomos e empresários para ampliarem a renda familiar. Há também aulas pagas, a partir de R$ 30.



Para as aulas gratuitas, os interessados devem fazer as inscrições 30 minutos antes das aulas (ver programação abaixo), quando serão distribuídas as senhas. Elas serão realizadas na Cozinha Show Mart Minas Atacado & Varejo, patrocinador do evento.





Segundo Dani Formigueiro, idealizadora do Empreendendo no Lar, confeiteira e organizadora do Confeitar Minas, são 40 vagas por turma. É preciso comprar o ingresso para ter acesso ao evento, no valor de R$ 15 no site Sympla até o dia 13 de fevereiro (domingo). Também pode ser adquirido no local da Confeitar por R$ 20.



Uma das aulas gratuitas, no dia 16 de fevereiro, será destinada exclusivamente às pessoas surdas, com intérprete de libras. O tema da aula será ovo torta de limão. “Os deficientes auditivos precisam ter acesso a conteúdo. A inclusão social passa pela geração de renda”, afirma Dani Formigueiro. Haverá também aulas gratuitas nos estandes, sem necessidade de inscrição.





Serão oferecidas ainda palestras e mentorias gratuitas para gestão de negócios em confeitaria com temas diversos, entre eles: Marketing e vendas para as redes sociais; Formalize seus negócios – Tire todas as dúvidas sobre microempreendedor individual; Como calcular a validade dos produtos e ainda Segurança alimentar, todos com analistas do Sebrae.



“Vamos realizar sorteios de batedeiras, liquidificadores, mixers e muitas surpresas”, destaca a organizadora. Esta é a 8ª edição do Confeitar Minas, que ocorre duas vezes por ano: na Páscoa e no Natal.





Tudo começou com a criação do Empreendendo no Lar, projeto criado em 2016, com a proposta de incentivar o empreendedorismo feminino. “Nosso trabalho é atualizar as pessoas não só com receitas, mas também no preparo da gestão – marketing, fotografia, vendas – para que possam gerar renda”, diz Dani Formigueiro, a idealizadora do projeto.





Serviço:

Evento: Confeitar Minas 2022 - Especial de Páscoa

Onde: Sebrae-MG, avenida Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada, Belo Horizonte

Ingresso: a entrada custa R$ 15 até o dia 13/2 no site

São mais de 400 vagas para as aulas gratuitas. Os interessados devem fazer a inscrição no local, no dia da aula, 30 minutos antes do horário agendado para seu início.

Programação das aulas gratuitas*

Dia 15 de fevereiro

14h, Marina Moura: Tendências e Dicas para vender muito nesta Páscoa utilizando as redes sociais

14h30 às 15h30, Juscelma Oliveira: Bolo Jardim dos Coelhos

16h às 17h: Aula Oster

17h30 às 18h30, Nalda Galvão: Páscoa Infantil e Precificação





Dia 16 de fevereiro

13h30 às 14h30, Taty Fabulosa: Trufas

15h30 às 16h30, Naná Negrão: Lascas de Chocolate

17h, Marina Moura: Tendências e Dicas para vender muito nesta Páscoa utilizando as redes sociais

17h às 18h: Bentô Cake

18h30 às 19h30, Dayane Gomes: Textura Aveludada para Bolo e Chocolate

Dia 17 de fevereiro





13h30 às 14h30, Andrea Vidal: Aula Farine

14h às 15h, Jade Barcelos: Formalizando Meu Negócio – Tire todas as suas dúvidas sobre MEI

14h30, Camilla Moreira: Como determinar o prazo de validade do meu produto?

15h às 16h, Geisiane Fontes: Rocambole Supreme de Chocolate

17h às 18h, Aula/Live, Lucas Almeida: Cones Recheados





*Obs: essa programação está sujeita e alterações