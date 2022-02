Polícia Federal publica final de fila e segunda chamada do CFP

Cebraspe publicou as solicitações de final de fila e a segunda chamada para o Curso de Formação Profissional (CFP) nos cargos de escrivão e papiloscopista do concurso público da Polícia Federal (PF).





A lista pode ser consultada no site da banca organizadora. Os candidatos convocados deverão se apresentar na Academia Nacional de Polícia para matrícula no CFP, que será realizado de 21 de fevereiro a 13 de maio.





O aluno terá direito a auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas distribuídas para os cargos de escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado, que exige graduação em direito).