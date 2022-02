CBA abre inscrições para o programa de estágio 2022: são 70 vagas

Os interessados poderão se candidatar até o dia 14 de fevereiro na plataforma de recrutamento (foto: CBA/Reprodução Site) Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) recebe inscrição para seu programa de estágio 2022 até o dia 14 de fevereiro para as unidades de Alumínio (SP), São Paulo (SP), Itapissuma (PE), Poços de Caldas (MG) e Miraí (MG). Interessados e interessadas poderão se candidatar na plataforma de recrutamento





Para este ano, serão aproximadamente 70 vagas direcionadas a talentos cursando as áreas de engenharias (civil, química, mecânica, produção, elétrica, metalúrgica, mecatrônica, de minas e de energia), administração, economia, logística, comércio exterior, psicologia e direito.



O programa tem duração de dois anos. A empresa, engajada no fortalecimento de uma cultura de valorização das pessoas, busca perfis diversos para ocupação desses postos.





“No último ano, tivemos 50% das candidaturas de mulheres e preenchemos as vagas com 51% delas. Também vimos um avanço na adesão de pessoas autodeclaradas negras, com deficiência e/ou LGBTQIA+ em nossa base de inscritos. Na CBA, buscamos talentos de todos os perfis, dispostos a contribuir com o nosso propósito de transformar vidas por meio do alumínio e acreditamos que a pluralidade humana é o caminho para nossa evolução enquanto organização e sociedade”, afirma Lúcia Garcia, gerente desenvolvimento humano e organizacional (DHO ) da CBA.





O processo seletivo será 100% on-line e tem apoio da Eureca. Após a inscrição, os jovens serão submetidos à etapa de avaliações digitais, em que receberão testes personalizados e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência aos Eixos de Cultura CBA e às especificidades das oportunidades.



Em seguida, candidatos e candidatas classificadas entrarão na fase de painel (dinâmica de grupo) e entrevistas, com a participação do time de DHO e gestores da CBA. Em caso de aprovação, avançam para etapas de direcionamento e contratação. Os status de todas as fases seletivas podem ser consultados na plataforma, automatizando a dinâmica de retornos e acompanhamento.

OS BENEFÍCIOS

Os candidatos e candidatas aprovados passarão por um processo de integração com atividades diferenciadas. Ao longo do programa, participarão de uma série de oficinas de desenvolvimento, que permitirão o compartilhamento de suas impressões e entendimentos a respeito dos valores, estratégias e objetivos conjuntos da CBA e de todos os seus empregados e empregadas.



“Queremos contribuir também com a transformação destes talentos, através do desenvolvimento pessoal e profissional, bem como conhecer suas histórias de vida, experiências, ideias e pontos de vista. Isso só enriquece a relação de trabalho, além de fomentar a inovação e competitividade na Companhia. Vem pra CBA”, completa Lúcia.





Os estágios serão remunerados e os selecionados receberão benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, refeição e transporte.