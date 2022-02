Depen divulga resultado final da primeira etapa do concurso de 2020

(foto: Depen/Divulgação) Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou o resultado final da primeira etapa do concurso Depen 2020. Os resultados estão no site do Cebraspe, organizador da seleção. Essa é uma das últimas fases do certame. Agora, os aprovados seguem para o curso de formação profissional (CFP).

Para ter acesso ao resultado, o candidato precisa acessar o documento publicado no Cebraspe, o organizador da seleção . O resultado foi publicado após a conclusão do processo de heteroidentificação. Segundo a banca, as justificativas para os recursos interpostos nas últimas fases da primeira etapa serão publicados a partir da data provável de 11 de fevereiro. Matrículas para o CFP Além do resultado final da primeira etapa, o Cebraspe também deu início ao processo de matrícula para o CFP do concurso Depen. Os candidatos terão até as 18h desta terça-feira, 8, para enviar a documentação. Os documentos deverão ser entregues por meio de upload, no site da banca. A lista dos documentos consta no edital de abertura. O candidato que não enviar o que for pedido será eliminado do concurso público. O edital de resultado provisório quanto ao envio dos documentos necessários para a matrícula do CFP será divulgado publicamente no dia 22 de fevereiro, pelo Cebraspe.

Concurso Depen O edital do concurso do Depen foi publicado em 2020 e trouxe 309 vagas para cargos de nível médio e superior. Desse total, 294 são para agente, que tem como requisitos o nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior. As outras 15 oportunidades são para o cargo de especialista de execução penal. As vagas estão distribuídas por diferentes especialidades de nível superior. 294 para o cargo de agente de execução penal, de nível médio (remuneração inicial de R$6.030,23)

15 para carreira de especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior (remuneração inicial de R$5.865,70).