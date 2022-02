Unesco oferta cinco vagas para consultores no DF

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu inscrições para a contratação de cinco consultores individuais para equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Federal (Secec). Será papel dos novos contratados elaborar planos museológicos de acervos administrados pela pasta.





Para participar, é preciso ter nível superior em museologia – em nível de graduação ou pós. Os selecionados terão entre 140 e 290 dias para fazer o trabalho e entregar produtos e resultados detalhados no chamamento público.





Os consultores atuarão no Museu de Arte de Brasília (MAB), no Museu Nacional da República (MUN), no Museu Vivo da Memória Candanga (MVMC), no Catetinho, no Centro Cultural Três Poderes (CC3P), no Memorial dos Povos Indígenas (MPI) e no Espaço Oscar Niemeyer (EON).

Inscrições e avaliação

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante envio de currículo padrão para o e-mail ccopi@fnde.gov.br até 13 de fevereiro. Vale ressaltar que só serão aceitos currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





As seleções contarão com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes