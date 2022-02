Edital publicado! Novo concurso da Sefaz-AM abre 210 vagas

O edital de abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) foi publicado! São 210 vagas imediatas para auditores, analistas, assistentes e técnicos. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 5.000 a R$ 23.548,96 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.





Do número de vagas, 50 são para cargos de nível médio e 160 para os de nível superior. As oportunidades são para assistente administrativo da fazenda estadual (50 vagas), auditor fiscal de tributos estaduais (60), analista do tesouro estadual (25), analista de tecnologia da informação da fazenda estadual (15), técnico de arrecadação de tributos estaduais (25) e técnico da fazenda estadual (35).





Os interessados poderão se inscrever pelo site da FGV de 14 de fevereiro a 14 de março, às 16h. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 135, entretanto, doadores de sangue, pessoas de baixa renda e desempregados podem solicitar isenção até 16 de fevereiro.





Como método de seleção, os candidatos passarão por provas escritas. Os exames serão realizados nos dias 7 e 8 de março, em Manaus. A avaliação contará com 80 questões.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes