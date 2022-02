Geração de emprego ganha fôlego em Minas

A Amapá, que está implementando um plano de expansão, iniciou o ano abrindo 60 vagas (foto: Amapá/Divulgação)



De acordo com o levantamento, Minas criou 305,182 vagas no ano passado. O saldo é fruto da diferença entre admissões e desligamentos no período. Minas Gerais foi o segundo estado brasileiro que mais gerou emprego em 2021. Os dados foram divulgados na segunda-feira (31/1) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.De acordo com o levantamento, Minas criou 305,182 vagas no ano passado. O saldo é fruto da diferença entre admissões e desligamentos no período.









A maior parte (52) é para profissionais que vão trabalhar na produção da linha de móveis de aço, como armários, arquivos e roupeiros. Com as admissões, o número de trabalhadores nessa linha vai dobrar. É o caso da Amapá Instalações e Armazenagem , sediada em Cláudio, na região Centro-Oeste do estado, referência em gôndolas e outros equipamentos para exposição e armazenagem de mercadorias. A empresa, que está implementando um plano de expansão, iniciou o ano abrindo 60 vagas.A maior parte (52) é para profissionais que vão trabalhar na produção da linha de móveis de aço, como armários, arquivos e roupeiros. Com as admissões, o número de trabalhadores nessa linha vai dobrar.





As contratações da Amapá ainda incluem profissionais para o setor administrativo (faturista, atendimento ao cliente e assistente de meio ambiente), além de ferramenteiro, fresador, mecânico e eletricista. Os interessados podem se inscrever neste link





A gerente de RH da Amapá, Gabriela Vaz dos Santos Gonçalves, explica a abertura dessas vagas. “Nossa estratégia é acompanhar as tendências do mercado. Isso exige que estejamos em constante movimento para atender bem às demandas dos nossos clientes. As contratações têm essa finalidade, assim iremos conseguir expandir nossas operações e entregar mais produtos e soluções para o empreendedor na área de exposição e armazenagem”.





A Farmax tem 43 vagas (foto: Farmax/Divulgação)





Farmax , uma das maiores indústrias de cosméticos e produtos de higiene pessoal do país, é outra empresa que reflete o aquecimento da geração de empregos. Neste momento a companhia está com 43 vagas abertas, para diferentes áreas como comercial, tecnologia da informação, engenharia além de pesquisa e desenvolvimento.





O objetivo é recrutar desde gestores, ou seja, candidatos com maior bagagem profissional e que já tenham experiência, até profissionais que estejam iniciando a carreira. Interessados podem se inscrever neste link









PANORAMA DO MERCADO



Os números mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam que o mercado de trabalho vem dando sinais de recuperação em Minas Gerais, assim como vem ocorrendo no país.



De acordo com o órgão, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro de 2021. A menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020 (11,4%).

E a indústria mineira é uma das principais responsáveis pela geração de novos postos de trabalho. A atividade industrial deve crescer até 5% neste ano. A estimativa é da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).



Conforme a entidade, o setor cresceu 10% em 2021, um incremento acima da média nacional, impulsionado sobretudo pelo aumento do consumo.

Uma tendência que deve se manter neste ano, uma vez que Minas está recebendo investimentos massivos e consistentes, promovendo a diversificação do parque industrial e a geração de postos de trabalho.

De acordo com a diretora de gente e gestão da Farmax, Renata Horta, a qualificação da mão de obra é um dos principais pontos de atenção. “Nós temos encontrados bons profissionais no mercado, mas ainda percebemos que muitos candidatos não estão aderentes pois não possuem a escolaridade necessária. Mesmo assim, para as vagas de porta de entrada (auxiliar de produção, almoxarife, separador), por exemplo, não exigimos experiência. Temos um processo interno de capacitação para que eles possam exercer a função”, explicou.