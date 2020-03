Destaque suas habilidades socioemocionais

Habilidades socioemocionais contam, e muito, para a construção de uma carreira de sucesso (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Quais os principais pontos a serem destacados para uma melhor visualização e avaliação do perfil do candidato? Essa é uma dúvida que costuma surgir na hora de elaborar o currículo.



Diversas incertezas vem à cabeça quando começamos a escrever sobre nossa trajetória profissional no 'CV'. Além das qualificações técnicas, muita gente esquece que as habilidades socioemocionais também contam – e muito – para a construção de uma carreira de sucesso.



Entendendo essa necessidade, as novas diretrizes propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incluem as habilidades socioemocionais na grade escolar de todas as escolas do Brasil neste ano. O intuito de integrar e desenvolver essas habilidades ao BNCC é o de criar empatia entre os alunos, a fim de conscientizar os estudantes desde cedo sobre a importância de lidar melhor com as emoções.





Ao trabalhar essas habilidades e adquirir autoconhecimento, conseguimos visualizar mais facilmente aquilo que esperamos da vida profissional e traçar metas e objetivos para alcançar o sucesso, de acordo com nossa personalidade e dentro do nosso próprio ritmo. Portanto, saber se posicionar emocionalmente contribui para o crescimento pessoal de cada indivíduo, além de estruturar e fortalecer as suas bases. Vamos entender melhor quais são essas habilidades?





Uranio Bonoldi, professor da Fundação Dom Cabral, ressaltou a importância de cada uma delas.



Autoconsciência





Autogestão

Relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e à definição de metas. "O valor da produtividade é inestimável, quem sabe administrar bem o seu tempo consegue tornar o dia mais produtivo, sem precisar se privar dos momentos de lazer. O bom administrador do tempo é aquele que consegue se livrar da procrastinação – algo que se trabalhado desde a fase escolar pode ajudar o adulto no local de trabalho", argumenta Bonoldi.





Consciência social

Necessita do exercício da empatia, do colocar-se "no lugar dos outros", respeitando a diversidade. "Essa habilidade social envolve características do próprio indivíduo como valores éticos, que nos acompanham desde da infância, mas a prática delas também estimula ainda mais empatia pelo outro", segundo o professor.





Habilidades de relacionamento





Tomada de decisão responsável

Preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. "Conscientizar os jovens durante o processo de formação sobre a autorresponsabilidade de cada um é criar seres humanos capazes de saber diferenciar o certo e o errado diante de situações desafiadoras da vida profissional". Vale dizer, saber diferenciar o que são verdadeiros valores do que é interesse, daquilo que é egoísta, finaliza Bonoldi.





Envolve osempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. "O desenvolvimento da autoconsciência está ligado a se conhecer melhor:, entender o que estamos buscando e como podemos trabalhar nossos sonhos, esperanças e frustrações. Dentro do núcleo escolar, é fundamental essa conscientização para a construção de indivíduos independentes emocionalmente", comenta Bonoldi.Relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia,(ao bullying, por exemplo),de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso. "Habilidade fundamental para o desenvolvimento social, nesse mundo tão digital onde as pessoas estão cada vez mais imersas no mundo virtual, que se esquecem de curtir os momentos juntos e valorizar a troca de experiências", enfatiza Bonoldi.