Secretaria de Educação do DF abre seleção para professor hospitalar

A seleção destina-se ao preenchimento de 15 vagas para professores de educação básica para atender crianças e adolescentes dos anos iniciais do ensino fundamental, que estão impossibilitadas de frequentar as unidades escolares em razão de internações para tratamento de saúde nos hospitais regionais.

O processo seletivo será executado por banca examinadora ainda não contratada. Segundo o edital, os critérios para seleção dos servidores são:

Ser professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e efetivo exercício na Rede Pública de Ensino há, no mínimo, 3 (três) anos;

Ser professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal habilitado em Atividades com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

Possuir certificado de Pós-graduação ou cursos de 180 (cento e oitenta) horas, na área de atendimento educacional especializado e aptidão em atendimento educacional especializado - AEE e cursos na área de Educação Hospitalar. Somente serão aceitos os certificados de cursos ofertados pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação - EAPE, órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas, credenciados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF, ou seja, aqueles que podem ser utilizados para fins de progressão na Carreira Magistério Público do Distrito Federal.

Os servidores desenvolverão atividades na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal nos seguintes locais:

a) HMIB – Hospital Materno Infantil;

b) HRAN – Hospital Regional da Asa Norte;

c) HRT – Hospital Regional de Taguatinga;

d) HRC – Hospital Regional de Ceilândia;

e) HRG – Hospital Regional do Gama;

f) HRS – Hospital Regional de Sobradinho;

g) HRP – Hospital Regional de Planaltina;

h) HRBz – Hospital Regional de Brazlândia;

i) HRPa – Hospital Regional do Paranoá;

j) HRSa – Hospital Regional de Samambaia;

k) Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

Os aprovados no processo seletivo vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, no regime de 20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais. As atividades serão desenvolvidas no espaço das classes ou no leito, atendendo as necessidades individuais das crianças/adolescentes, podendo ser realizadas de forma individual ou em grupo a depender de orientação médica e/ou condição clínica da criança ou adolescente internado.

Inscrições

Os interessados em uma vaga para professor da educação básica hospitalar deve realizar a inscrição no período das 8h do dia 7 de fevereiro de 2022 até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2022, exclusivamente pelo formulário do google docs, pelo endereço eletrônico (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerhdgFq6zxQQV3msM5nvk3oN2G_ciXIm55xk8ZN_lctm0GA/viewform?usp=pp_url), que ainda não se encontra disponível. .

A seleção dar-se-á em três etapas: inscrição, análise curricular documental e entrevista individual. A análise curricular é de caráter classificatório e eliminatório. Somente será convocado para a entrevista, o candidato que preencher todos os requisitos obrigatórios. A entrevista individual também será de caráter eliminatório e classificatório com pontuação mínima de 7 (sete) para aprovação.

A participação dos servidores neste Processo Seletivo será de caráter voluntário. Confira o cronograma das etapas: