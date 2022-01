Campo Alegre de Goiás - GO: prefeitura retifica processo seletivo com 15 vagas

(foto: Prefeitura Campo Alegre GO - Reprodução/Facebook) A Prefeitura de Campo Alegre de Goiás, município no interior do estado de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, divulgou uma retificação no processo seletivo do órgão, que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis médio e superior.





Conforme a nota divulgada, houveram duas mudanças. A primeira é nas inscrições, que teve o prazo encerrado na última quinta-feira (27/01). Já a segunda mudança ocorreu na data prevista para a entrevista, remarcada para o dia 31 de janeiro de 2022.





Ao todo serão preenchidas 15 vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos:

Assistente Social (1);

Assistente Social para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (1);

Assistente Social para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) (1);

Psicólogo para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (1);

Orientador Social para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (1);

Orientador Social para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos) (1);

Orientador Social para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) (1);

Educador Social para oficinas esportivas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) (1);

Educador Social para oficina de Dança no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - (SCFV) (1);

Educador social para oficina música no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) (1);

Educador Social para oficina de inclusão digital no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) (1) e

Cuidador de Idosos (4).





Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio ou superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 20 a 44 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.500,00 a R$ 2.600,00 ao mês.





Procedimentos para participação

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a análise curricular e experiência profissional, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, além de entrevista.





O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.