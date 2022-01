QuintoAndar anuncia mais de 300 vagas para quatro áreas

A maioria das vagas não exige graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um diferencial (foto: Gerd Altmann/Pixabay) QuintoAndar , plataforma digital de moradia, tem mais de 300 vagas abertas para todo o Brasil. As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para tecnologia, com mais de 153 posições abertas, e também para o marketing, financeiro e operações.





Com diferenciais de mercado, o QuintoAndar oferece para seus funcionários programas de desenvolvimento profissional, trilha de carreira, pacote de remuneração competitivo, salário acima da média de mercado e remuneração variável, além de amplo pacote de benefícios e trabalho remoto.





"O QuintoAndar continua crescendo e busca profissionais criativos e com coragem de fazer o novo para nos ajudar a revolucionar o mercado imobiliário", diz Aline Esteves, diretora de people do QuintoAndar.



"O processo seletivo é 100% remoto e os candidatos passam por avaliação do seu perfil técnico, experiência e alinhamento com os valores e cultura da empresa".



Vagas destacadas



Engenheiro de Software Junior/Pleno

Estágio de computação

Engenheiro de Software Senior

Squad Manager

Analytics Engineer

Data Science

Segurança da Informação

Tribe Manager

Gerente DS

Data Engineering

Engenheiro de Segurança





