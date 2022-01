TJRS abre concurso para profissionais de nível superior

O edital de abertura do novo concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) foi publicado nesta quinta-feira (27/1). Serão abertas 28 vagas de nível superior, sendo 24 para o cargo de oficial de justiça estadual, que exige graduação em direito e outras quatro para analista do poder judiciário, na área de serviço social.