Amazul publica edital de concurso com 140 vagas para todos os níveis

(foto: Divulgação) A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA (Amazul) publicou edital para o novo concurso público. Ao todo, serão 140 vagas para início imediato, além de formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam os níveis médio, médio/técnico e superior.





A remuneração inicial é de até R$ 7.506,47. A Amazul também oferece alimentação no local de trabalho ou vale-refeição, a critério da Empresa, seguro de vida em grupo, contribuitário; cesta-alimentação, convênios assistenciais e educacionais, auxílio-creche, e assistência à Saúde contributário.





Instituto Selecon será o responsável por organizar o concurso. As vagas são para lotação nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os aprovados irão cumprir jornada de 40h semanais, exceto para o cargo de médico, que contempla 20h semanais. A remuneração inicial é de R$ 2.958,36 para os cargos de nível médio e médio/técnico; R$6.511,33 para o cargo de analista, de nível superior; e R$ 7.506,47 para o cargo de especialista, também de nível superior.





Os interessados em participar da seleção devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Selecon, entre 29 de janeiro e 6 de março, observado o horário oficial de Brasília/DF. As taxas são de R$70 para vagas de nível médio; R$ 70 para médio técnico; R$ 95 para cargos de nível Superior. Inscritos no Cadúnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção das taxas.





Provas

O concurso Ppúblico será composto de prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos. Os candidatos também passarão por avaliação de títulos, de caráter classificatório.





A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 27 de março de 2022. Ela será composta de questões do tipo múltipla escolha e será avaliada com o valor máximo de 120 (cento e vinte) pontos e o candidato deverá obter o mínimo de 50 (cinquenta) pontos para aprovação nesta etapa, além do mínimo de pontos necessário em cada disciplina por cargo.





O candidato que não obtiver, no mínimo, 50 pontos na avaliação da prova objetiva estará eliminado do certame. Cada questão conterá quatro opções de resposta e somente uma correta.





Veja a lista dos cargos disponíveis no concurso Amazul 2022:





Níveis médio e médio/técnico:

Assistente Administrativo - 2 vagas mais cadastro reserva;

Operador de Processos - cadastro reserva;

Projetista de Eletricidade - 1 vaga mais cadastro reserva;

Projetista de Engenharia Civil - 2 vagas mais cadastro reserva;

Projetista de Instrumentação e Controle - 1 vaga mais cadastro reserva;

Projetista Mecânico / Tubulação - 1 vaga mais cadastro reserva;

Projetista Mecânico - 1 vaga mais cadastro reserva;

Técnico Eletrotécnica - 2 vagas mais cadastro reserva;

Técnico Industrial / Estruturas - 3 vagas mais cadastro reserva;

Técnico de Edificações - apenas cadastro reserva;

Técnico de Eletricidade / Eletrotécnica - apenas cadastro reserva;

Técnico de Eletrônica - apenas cadastro reserva;

Técnico de Informática - cadastro reserva;

Técnico de Instrumentação - cadastro reserva;

Técnico de Química - 1 vaga mais cadastro reserva;

Técnico de Mecânica - 5 vagas mais cadastro reserva;

Técnico de Radioproteção - apenas cadastro reserva;

Técnico de Secretariado - apenas cadastro reserva;

Técnico Projetista - 2 vagas mais cadastro reserva;

Técnico de Soldagem - 1 vaga mais cadastro reserva;





Nível superior:

Advogado - 3 vagas mais cadastro reserva;

Analista de Administração - 4 vagas mais cadastro reserva;

Analista de Desenvolvimento de Sistemas - 2 vagas mais cadastro reserva;

Analista de Negócios - 1 vaga mais cadastro reserva;

Analista de Recursos Humanos - 2 vagas mais cadastro reserva;

Analista de Relações Institucionais - 1 vaga mais cadastro reserva;

Arquiteto - 2 vagas mais cadastro reserva;

Assistente Social - apenas cadastro reserva;

Contador - 1 vaga mais cadastro reserva;

Designer Gráfico - 1 vaga mais cadastro reserva;

Editor de Tv e Vídeo - apenas cadastro reserva;

Engenheiro Aplicativo em Computadores - 1 vaga mais cadastro reserva;

Engenheiro Civil - 3 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro de Computação - 3 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro De Controle Da Qualidade - 1 vaga mais cadastro reserva;

Engenheiro de Controle e Automação - 5 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro de Materiais - 6 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro de Segurança do Trabalho - 2 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Eletricista - 9 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Eletrônico - 2 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Energia - 3 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Mecânico - 26 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Mecatrônico - 2 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Naval - 4 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Nuclear - 8 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Produção - 9 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Químico - 10 vagas mais cadastro reserva;

Engenheiro Telecomunicações - 3 vagas mais cadastro reserva

Especialista de Radioproteção - apenas cadastro reserva;

Estatístico - apenas cadastro reserva;

Farmacêutico - apenas cadastro reserva;

Físico - 1 vaga mais cadastro reserva;

Jornalista - apenas cadastro reserva;

Matemático - 1 vaga mais cadastro reserva;

Médico do Trabalho - 1 vaga mais cadastro reserva;

Psicólogo - apenas cadastro reserva;

Químico - 1vaga mais cadastro reserva;

Tecnólogo em Fabricação Mecânica - apenas cadastro reserva;









Concurso Amazul teve edital revogado em meio à pandemia





A Amazul chegou a publicar um edital em 2020. Mas, o documento foi revogado antes mesmo da homologação, devido a pandemia. Os candidatos puderam receber de volta o valor da taxa de inscrição.





Um comunicado emitido pela Amazônia Azul disse, na época, que outro fator decisivo para a revogação foi a necessidade de revisar os requisitos para ingresso nos cargos disponibilizados na seleção.