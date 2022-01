Hospital da Baleia tem vaga para residência médica em oncologia pediátrica

O prazo para inscrição, preenchimento e envio de documentos do currículo será de 4/02 a 8/02/2022. A prova está marcada para 17/02/2022.





O Hospital da Baleia é referência em Minas Gerais no atendimento oncológico adulto e pediátrico. Atende a 88% dos municípios do estado, sendo 95% via Sistema Único de Saúde, o SUS.



Além da oncologia adulta e pediátrica, há outros centros de referência: nefrologia (hemodiálise e transplante renal), ortopedia, pediatria, com destaque para o tratamento e reabilitação de fissuras labiopalatais e deformidades craniofaciais (centrare), além de mais de outras 30 especialidades médicas.