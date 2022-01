Concurso PF: aprovados são convocados para curso de formação

(foto: OLICIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO) A Polícia Federal (PF) começou a convocar os candidatos aprovados no concurso PF 2021 para o curso de formação profissional (CFP) para os cargos de escrivão e papiloscopista. As novidades da seleção foram publicadas no Diário Oficial da União e já estão disponíveis no site do Cebraspe





Além da convocação para o CFP, também foram publicados os resultados das avaliações de títulos para o cargo de delegado; relação final dos candidatos que compareceram ao primeiro momento da avaliação psicológica, para os cargos de delegado, escrivão e papiloscopista; resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência; resultado final no procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros no envio dos documentos necessários à matrícula no curso de formação; e resultado final da primeira etapa do concurso para os cargos de delegado, escrivão e papiloscopista.





Curso de formação

Uma das últimas etapas do concurso da PF, o curso de formação profissional para os cargos de escrivão e papiloscopista será realizado no período de 21 de fevereiro a 13 de maio, na Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal.





A formação será realizada em regime de internato, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer Unidade da Federação.





O aluno fará jus a auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.









De acordo com o Cebraspe , banca organizadora, a convocação para o CFP da turma de delegado e da segunda turma de agente está marcada para 13 de junho de 2022.

O concurso

Publicado em janeiro de 2021, o concurso da PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas. Além disso, há a expectativa de convocação de mais 500 excedentes.





Os cargos oferecidos são para graduados, com nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:





Agente de polícia - 893 vagas

Escrivão de polícia - 400 vagas;

Papiloscopista policial federal - 84 vagas;

Delegado de polícia - 123 vagas.





As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades.