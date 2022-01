Coca-Cola FEMSA Brasil contrata para a linha de produção em Minas

Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa, tem o programa de remuneração variável (foto: Arthur Seabra/Divulgação)



São 13 vagas, que também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD), e os Coca-Cola FEMSA Brasil , maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está contratando operadores de produção, operadores de empilhadeira, técnicos em manutenção e conferentes para atuação na fábrica da empresa em Itabirito (MG).São 13 vagas, que também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD), e os interessados podem se cadastrar no site ou solicitar uma carta de encaminhamento no Sine de Itabirito (Praça Doutor Guilherme, 169 - Centro).





Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa, além de salário compatível com o mercado, estão assistência médica e odontológica, programa de remuneração variável, seguro de vida, vale-alimentação e vale-refeição ou refeitório na empresa (a depender do cargo).





Para o cargo de operador de produção, são oferecidas cinco vagas. Os profissionais contratados vão alimentar as linhas de produção com os insumos necessários, além de mantê-las limpas e organizadas para dar suporte aos técnicos de manufatura que operam as máquinas. É necessário ter ensino médio completo para participar do processo seletivo.





As vagas disponíveis para operadores de empilhadeira são quatro e, para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo e curso específico da função. O trabalho consiste em carregar e descarregar para abastecer as linhas de produção.





Para os técnicos de manutenção, são oferecidas duas vagas, que exigem ensino médio completo. Os contratados serão responsáveis por garantir a integridade e manutenção de equipamentos elétricos, além de dar apoio técnico nas manutenções elétricas.





Já para a função de conferente, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, além de domínio das técnicas no manuseio dos equipamentos de informática e conhecimento em SAP. São duas vagas e os contratados vão controlar e manter atualizado os estoques da empresa e assegurar, com exatidão, todas as operações realizadas envolvendo produtos, vasilhames, embalagens e pallets.





A Coca-Cola FEMSA Brasil alerta que todas as suas vagas de emprego são divulgadas nos canais oficiais: Vagas.com e redes sociais Facebook e Instagram da empresa. A companhia orienta que, em caso de recebimento de informações relacionadas à empresa, a pessoa faça a checagem nos canais oficiais e não clique ou compartilhe links que possam redirecionar para sites falsos.