Concurso IBGE: último dia para se inscrever para recenseador e agente censitário

(foto: Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil ) que já foi prorrogado, não deve der o prazo estendido novamente.

Ao todo a seleção oferece mais de 200 mil vagas em todo o Brasil. Para o nível fundamental, o cargo de recenseador conta com 183.021 vagas. Profissionais de nível médio podem concorrer ao cargo de agente censitário supervisor, com 18.420 vagas; e ao cargo de agente censitário municipal, com 5.450 vagas.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. A taxa de participação custa R$57,50 para recenseadores e R$60,50 para agentes.

A contratação de agentes terá duração de cinco meses, enquanto o contrato para a função de recenseador tem previsão de duração de três meses. Os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do instituto.

Veja os detalhes das vagas:

Recenseadores Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Clique aqui. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais

Status: Inscrições abertas Vagas: 183.021 oportunidades temporárias Escolaridade: ensino fundamental Salários: Por produtividade Jornada: Mínimo de 25 horas semanais Locação: Todas as regiões Período de inscrições: 15/12 a 21/01 Taxa: R$57,50 Banca: FGV Duração: 3 meses, podendo ser prorrogados Provas: 10 de abril

Agente censitário supervisor Esse profissional tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais

Status: Inscrições abertas Vagas: 18.420 - temporárias Escolaridade: Médio completo Salários: R$ 1.700 Jornada: 40 horas semanais Locação: Todas as regiões Período de inscrições: 15/12 a 21/01 Taxa: R$60,50 Banca: FGV Duração: 5 meses, podendo ser prorrogados Provas: 10 de abril

Agente censitário municipal Profissional responsável pela gerência do trabalho do posto de coleta. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais

Status: Iscrições abertas Vagas: 5.450 - temporárias Escolaridade: médio completo Salários: R$ 2.100 Jornada: 40 horas semanais Locação: Todas as regiões Período de inscrições: 15/12 a 21/01 Taxa: R$60,50 Banca: FGV Duração: 5 meses, podendo ser prorrogados Provas: 10 de abril