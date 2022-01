Concurso IBGE: última semana para se inscrever para recenseador e agente censitário

(foto: IBGE/Acervo)

Atenção candidatos interessados em uma vaga temporária no Censo 2022! Essa é a última semana para se inscrever no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os cargos de recenseadores e agentes censitários. O período de inscrição, que já foi prorrogado , vai até a próxima sexta-feira (21/01).