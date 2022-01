Concurso PC MG: sai resultado das provas para escrivão e delegado

(foto: Divulgação)

Quem for contra os resultados poderá entrar com recurso até esta sexta-feira (14/01). Para isso, será necessário enviar a contestação de forma clara e embasada pelo portal da banca.

O concurso PCMG reuniu mais de 113 mil inscritos que concorreram a 519 vagas, com remuneração inicial de R$12 mil reais. Confira as disciplinas cobradas nas provas de cada carreira:

Escrivão

O exame objetivo teve 60 questões, das quais 10 de Língua Portuguesa, 10 de Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, 10 de Noções de Direito, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática, 5 de Noções de Criminologia, 5 de Noções de Medicina Legal.

Delegado

A prova objetiva foi composta por 70 questões, sendo 10 de Direito Administrativo, 10 de Direito Civil, 10 de Direito Constitucional, 10 de Direito Penal, 10 de Direito Processual Penal, 5 de Direitos Humanos, 10 de Medicina Legal e 5 de Noções de Criminologia.

As próximas etapas também serão realizadas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. De acordo com o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto e Silva, a posse dos aprovados deve ocorrer até junho de 2022.