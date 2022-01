Em 2022 o universo do trabalho será guiado pela flexibilidade

A flexibilidade no trabalho e o modelo temporário ganham cada vez mais espaço no mercado (foto: mohamed Hassan/Pixabay )





Segundo Fabio Battaglia, CEO da Randstad no Brasil, 2022 será um ano de continuidade e consolidação de movimentos que eclodiram com a pandemia e deverão amadurecer no país. O executivo afirma que as empresas passaram a ficar mais atentas a formatos de trabalho mais flexíveis.



Associação Brasileira de Trabalho Temporário (Asserttem) confirma a tendência de aumento das contratações temporárias. Segundo a entidade, de janeiro a agosto de 2021, o Brasil registrou mais de 1,7 milhão de admissões, diante de 1,3 milhão no mesmo período de 2020, aumento de 31,5% neste ano, superando os níveis pré-pandemia.



A novidade é que o talento temporário passou a ocupar diversos espaços nas corporações. “Se antes era esperado encontrar pessoas temporárias em cargos mais operacionais da indústria e no varejo no final do ano, hoje vemos que a mentalidade das empresas mudou, e estão contratando para funções administrativas e técnicas. Isso mostra um movimento relevante, também traz a oportunidade de pessoas serem efetivadas após mostrarem capacidade de adaptação e rápido aprendizado, sem precisarem ser especialistas ou ter experiências prévias, por exemplo. A própria empresa se torna uma desenvolvedora de seus talentos”, diz Battaglia.









“Grandes contratantes em 2021 devem permanecer nessa tendência. A abertura de posições em empresas que lidam com e-commerce e entregas segue em alta para diversas funções de Supply Chain: expedição, logística e transporte. É preciso entregar com rapidez, efetividade e fidelizar os consumidores, e os colaboradores destas frentes são fundamentais neste processo”, ressalta Battaglia.



Em termos de cultura do trabalho, tanto empresas quanto talentos seguirão ansiando por flexibilidade. “As expectativas dos trabalhadores foram transformadas rapidamente nos últimos dois anos. Está claro, em nossos estudos, que os trabalhadores querem formatos de trabalho mais flexíveis em diversos aspectos: dress code, local de trabalho, modelo de contratação, pacote de benefícios e jornada. E essa é uma grande proposição de valor para as empresas que querem atrair e reter seus talentos. Quem não se desenvolver e passar a trabalhar com essa mentalidade, vai ter muita dificuldade em dispor de um quadro de talentos engajado”, alerta Battaglia.





A flexibilidade é um fenômeno que vai atravessar a vida do indivíduo em 2022 e seguirá adiante. “Está claro, para a Randstad, que a cultura ‘job for life’ foi substituída. Cada vez mais o profissional terá vários trabalhos e profissões concatenadas com suas experiências ao longo de sua vida. Com o uso das melhores competências e habilidades adquiridas ao longo desta jornada, o trabalhador irá se adaptar em diversos projetos. O mercado está proporcionando estes espaços, pois vem entendendo que as pessoas querem mais liberdade e qualidade de vida."



"Quem não incorporar práticas de gestão mais inovadoras, dinâmicas e diversas, pode perder talentos. Vivemos uma transformação profunda no mercado de trabalho, então é preciso que todos estejam engajados para agregar valor às suas vidas e empresas. As pessoas querem lugares que as ajudem a construir seu legado, que proporcionem mais equilíbrio, em que possam se desenvolver”, finaliza o CEO da Randstad no Brasil.





Formatos de contratação mais flexíveis; logística e comércio digital como os segmentos despontando em contratações, além de profissionais de tecnologia, finanças e RH como os mais disputados pelas corporações são algumas das principais tendências apontadas pela Randstad para 2022 A consultoria, presente em mais de 38 países, e que acaba de completar uma década no Brasil, utiliza-se de sua história, experiência e capilaridade para antever demandas e comportamentos de talentos e empresas que devem moldar o universo do trabalho neste próximo ano.