TRE/DF: TJDFT publica edital para vaga de juiz suplente

(foto: TJDFT/Divulgação)





A eleição da lista tríplice é feita em escrutínio único, em que cada eleitor vota em apenas um candidato e os três mais votados compõem a lista. As inscrições ficarão abertas entre os dias 12 e 22 de janeiro. Segundo o edital, a seleção pública é reservada para profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal.





O requerimento de inscrição deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e enviado ao endereço eletrônico protocolo.administrativo@tjdft.jus.br, preferencialmente em PDF, dentro do prazo mencionado.





Além disso, os postulantes devem preencher um formulário que consta no final do edital , apresentar certidão atualizada da OAB, certidões judiciais, currículo vitae e documentos comprobatórios do exercício da advocacia.





Ainda segundo o edital, os advogados que desejam concorrer aos cargos deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 (dez) anos consecutivos, ou não, de prática profissional, comprovados pela inscrição na OAB e por documentos que atestem a prática de atos privativos.





Vale lembrar que os candidatos devem informar, no preenchimento do formulário de inscrição, eventuais parentesco com membros do TJ ou do TRE.













O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDFT ) publicou um edital para processo seletivo de formação de lista tríplice destinada a uma vaga de juiz, classe jurista e membro suplente, para composição do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF, por um período de dois anos.