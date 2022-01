Ao todo, IBGE tem 220 mil vagas em seleções para o Censo 2022

(foto: Divulgação IBGE/Prefeitura de Aliança(PE)) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem lançado uma série de editais, desde o final de 2021, para a seleção de pessoas que desejam atuar no Censo Demográfico 2022. Ao todo são 220 mil vagas, das quais a maioria segue com inscrições abertas.





Confira todas as oportunidades:

(foto: IBGE/Divulgação)

Recenseadores

Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Clique aqui. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais





Status: Inscrições abertas

Vagas: 183.021 oportunidades temporárias

Escolaridade: ensino fundamental

Exigências:

Salários: Por produção

Jornada: Mínimo de 25 horas semanais

Locação: Todas as regiões

Período de inscrições: 15/12 a 21/01

Taxa: R$57,50

Duração: 3 meses, podendo ser prorrogados

Provas: 10 de abril

Resultados:





Agente censitário supervisor

Esse profissional tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais









Status: Inscrições abertas

Vagas: 18.420 - temporárias

Escolaridade: Médio completo

Exigências:

Salários: R$ 1.700

Jornada: 40 horas semanais

Locação: Todas as regiões

Período de inscrições: 15/12 a 21/01

Taxa: R$60,50

Duração: 5 meses, podendo ser prorrogados

Provas: 10 de abril

Resultados:





Agente censitário municipal

Profissional responsável pela gerência do trabalho do posto de coleta. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais





Status: Iscrições abertas

Vagas: 5.450 - temporárias

Escolaridade: médio completo

Exigências:

Salários: R$ 2.100

Jornada: 40 horas semanais

Locação: Todas as regiões

Período de inscrições: 15/12 a 21/01

Taxa: R$60,50

Duração: 5 meses, podendo ser prorrogados

Provas: 10 de abril

Resultados:





(foto: IBGE/Divulgação)



Agente censitário de pesquisas por telefone

Os selecionados para este cargo farão atendimento telefônico aos usuários para suporte ao preenchimento do questionário do Censo via internet. O agente de pesquisas por telefone também vai ligar para as residências a fim de verificar eventuais problemas que levam à desistência do informante, incentivando e ajudando na finalização do questionário





Status: Inscrições abertas

Vagas: 180 oportunidades temporárias

Escolaridade: ensino médio

Exigências: ano de experiência comprovada em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo, nos últimos cinco anos

Salários: R$ 998,00

Jornada: diária de 4h30, totalizando 27 horas semanais

Locação: Rio de Janeiro

Período de inscrições:

Taxa: R$ 20

Banca: Idecan

Duração: 5 meses, podendo ser prorrogados

Provas: 20 de março

Resultados: 25 de abril





Supervisor censitário de pesquisas e codificação

O candidato aprovado para este cargo vai atuar no treinamento, na distribuição de tarefas e na supervisão do trabalho dos agentes censitários de pesquisas por telefone e dos codificadores, entre outras atribuições.





Status: Inscrições abertas

Vagas: 12

Escolaridade: ensino superior em qualquer área

Salários: R$ 4.200

Jornada: 40 horas semanai

Locação: Rio de Janeiro

Período de inscrições:

Taxa: R$ 41

Banca: Idecan

Duração: 16 meses, podendo ser prorrogados.

Resultados: 25 de abril





Agente censitário de administração e informática

Cabe a este servidor adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea; auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; entre outros





Status: Inscrições encerradas

Vagas: 1.781

Escolaridade: médio completo

Salários: R$1700,00

Jornada: 40h semanais

Período de inscrições:

Taxa: R$ 44

Duração: 5 meses, podendo ser prorrogado





Coordenador censitário de área

O profissional é responsável por responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; e adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea.





Status: Inscrições encerradas

Vagas: 31

Escolaridade: médio completo

Exigências: CNH “B”

Salários: R$3677,27

Jornada: 40h semanais

Período de inscrições:

Taxa: R$ 66

Duração: 7 meses, podendo ser prorrogado