Concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro registra mais de 200 mil inscritos

(foto: Divulgação/ Governo do Rio de Janeiro)

Confira como ficou a relação de inscritos no concurso PC RJ por cargo:

Auxiliar de necropsia - 41.037 inscritos (relação candidato/vaga de 4.103,70)

Técnico de necropsia - 31.010 inscritos (relação candidato/vaga de 3.101,00)

Investigador - 127.952 inscritos (relação candidato/vaga de 639,76)

Inspetor - 55.656 inscritos (relação candidato/vaga de 556,56)

Perito legista - 1.595 inscritos (relação candidato/vaga de 63,80)

Perito Criminal - Engenharia Civil - 640 inscritos (relação candidato/vaga de 320,0)

Perito Criminal - Engenharia Mecânica - 337 inscritos (relação candidato/vaga de 168,50)

Perito Criminal - Química - 439 inscritos (relação candidato/vaga de 439,00)

Delegado - 12.360 inscritos (relação candidato/vaga de 247,20)

O cargo com maior procura foi o de investigador, com 127.952 inscritos no total. Em seguida, as vagas para inspetor registraram 55.656 inscritos. O cargo com a maior concorrência é o de auxiliar de necropsia, com relação de 4.103,70 candidatos por vaga.

Concurso PC RJ terá provas em janeiro

As primeiras provas do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para peritos criminmal e legista, aconteceram em dezembro. Veja as próximas datas previstas para a seleção:

Auxiliar de necropsia

Divulgação dos locais de provas: a partir de 17 de janeiro de 2022

Provas: 23 de janeiro de 2022;

Recursos dos gabaritos preliminares: recebidos por 7 dias úteis após as provas

Técnico de necropsia

Divulgação dos locais de provas: a partir de 31 de janeiro de 2022.

Provas: 6 de fevereiro de 2022;

Recursos dos gabaritos preliminares: recebidos por 7 dias úteis após as provas

Inspetor

Divulgação dos locais de provas: a partir de 24 de janeiro 2022.

Provas: 30 de janeiro de 2022;

Recursos dos gabaritos preliminares: recebidos por 7 dias úteis após as provas

Investigador

Divulgação dos locais de provas: a partir de 7 de fevereiro

Provas: 13 de fevereiro de 2022.

Recursos dos gabaritos preliminares: recebidos por 7 dias úteis após as provas

Ao todo, a seleção oferece 350 vagas para diversos cargos, com requisitos a partir do nível fundamental. A PC RJ realiza também a seleção para o cargo de delegado, com 50 vagas. No concurso de delegado a banca é o Cebraspe.