Empresa de Pesquisa Energética abre concurso com 111 vagas e salário de R$ 11,5 mil

Para a função de analista de pesquisa energética, são abertas 111 oportunidades em economia de energia, recursos energéticos, transmissão de energia, planejamento da geração de energia e petróleo.

Para a carreira de analista de gestão corporativa, a empresa pública oferta oito vagas na área de recursos humanos.

Ambos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais para ganhos iniciais de R$ 11,505,45.

As inscrições serão aceitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , de 12 de janeiro a 10 de fevereiro. A taxa de participação é de R$ 125. Ficarão isentos do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e de baixa renda.