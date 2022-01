Webmotors tem mais de 30 vagas para todo o Brasil

Entre as vagas, os cargos de desenvolvedores app devem ser preenchidos até janeiro de 2022 (foto: Daniel Reche/Pixabay )





A Webmotors tem como principais acionistas o Banco Santander e a australiana Carsales. Conta com mais de 30 milhões de visitas mensais, entre usuários e clientes, além de ter um amplo e completo portfólio de serviços e produtos para o setor automotivo, tanto para o cliente final como para lojas.



As descrições completas das As descrições completas das vagas e requisitos estão disponíveis no site . Candidatos de todas as regiões do país podem se inscrever.





"Somos movidos pela inovação, com a fluidez de uma startup, e a solidez financeira de um grande banco. Somos inconformados por natureza e guiados pela vontade de melhorar a cada dia. Buscamos pessoas que se identifiquem com a nossa cultura para contribuir com o nosso crescimento e pisar fundo conosco”, conta Cibele Diniz, head de RH da Webmotors.





Vagas abertas





Parte das oportunidades disponíveis em tecnologia destina-se a desenvolvedores Android e iOS Sênior, nos níveis pleno e sênior, e QA mobile sênior.





Os selecionados atuarão junto ao time de desenvolvimento back-end na discussão das histórias para definir a solução de negócio e técnica, na construção das APIs e serviços integrados para definir melhores práticas de desenvolvimento mobile, escolha de padrões e bibliotecas e identificação de riscos.



Habilidades em metodologias ágeis e linguagem SQL/MySQL são considerados diferenciais.





Para saber mais sobre a Webmotors, basta acessar o site