Pouso Alegre começa ano com 97 vagas de emprego

Se o início de ano representa geralmente demissões de vagas temporárias em alguns municípios, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a situação é de ofertas de emprego. A cidade abre nesta primeira semana de 2022, com 97 oportunidades de trabalho.São 70 vagas com contratação imediata para perfumaria e indústria farmacêutica, informa Eliane Ramos, com exclusividade ao portal Terra do Mandu. Diretora do Centro de Apoio ao Cidadão (Cac), ela explica que as demais vagas são para setores diversos de outras empresas. A captação de currículos é feita no CAC e na Acipa.