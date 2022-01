Concurso Sefaz SE: sai edital com 50 vagas de auditor

(foto: Divulgação) Sefaz SE) divulgou o edital do concurso Sefaz SE 2022 com chances para o cargo de auditor técnico de tributos. A oferta é de 10 vagas para início imediato e 40 para cadastro reserva. Ao todo são 50 vagas.

A carreira de auditor do estado de Sergipe oferece remuneração de R$ 9.400. Os servidores devem cumprir jornada de trabalho de 30 horas semanais. A exigência é nível superior na modalidade bacharelado em um dos seguintes cursos: administração, ciências contábeis, ciência da computação, engenharia, direito, economia, estatística ou sistema de informação.

Das 10 vagas de início imediato, 7 são reservadas para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 1 para afrodescentes. Já para o cadastro reserva, são 28 vagas de ampla concorrência, 8 para pessoas com deficiência e 4 para afrodescentes. Veja o quadro:

Imediatas Cadastro de reserva Total Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PcD) Afrodescendentes Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PcD) Afrodescendentes 7 2 1 28 8 4 50

Período de Inscrições

Por meio do edital publicado nesta segunda-feira (03/01), a Sefaz SE confirmou que o prazo de inscrição, que será aberto no dia 10 de janeiro e o cadastro pode ser feito até 6 de fevereiro, no site do Cebraspe, organizador da seleção.

Os interessados devem preencher o formulário com dados para cadastro, imprimir o boleto e quitar a taxa de R$ 210 para homologar a participação. O valor poderá ser pago até o dia 25 de fevereiro. Os candidatos que têm direito à isenção da taxa podem fazer o pedido durante todo o prazo de inscrição.

Provas marcadas para abril de 2022

A seleção dos candidatos ao cargo de auditor técnico de tributos será dividida em três etapas. A primeira fase será a prova objetiva e discursiva, agendada para o dia 3 de abril de 2022, segundo o edital. Em seguida a avaliação de títulos; e, por fim, o curso de formação.

Na prova objetiva, serão 20 de conhecimentos gerais e 100 de conhecimentos específicos, com pesos 1 e 2, respectivamente.

Na prova discursiva serão duas questões valendo até 30 pontos: um estudo de caso, de até 30 linhas, no valor de 20 pontos, sobre auditoria; e uma redação de dissertação, de até 20 linhas, no valor de 10 pontos, acerca de conhecimentos sobre o estado de Sergipe.

As disciplinas de conhecimentos gerais exigitas na avaliação serão: noções de informática, noções de direito penal, estatística e raciocínio lógico.

Já nas disciplinas de conhecimentos específicos serão cobradas as disciplinas de direito administrativo, direito empresarial, contabilidade de custos, legislação tributária, administração fiscal do estado de Sergipe, ética no serviço público e tecnologia da informação.