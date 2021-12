TCE RJ lança edital de concurso para níveis médio e superior

O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta-feira (29/12), o edital do novo concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ). As vagas são para técnico e analista de controle externo, para quem concluiu os níveis médio ou superior. O regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade. As inscrições vão de 4 a 25 de fevereiro e podem ser feitas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

São oferecidas 20 vagas, sendo 10 para técnico de controle externo, cargo de nível médio e com ganhos de R$ 9.596,13; e 10 para a área de Tecnologia da Informação (TI), com remuneração de R$ 13.708,81. Nesse caso, os candidatos devem ter o nível superior em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou em curso superior correlato na área de Informática e Tecnologia da Informação.

Os aprovados no concurso TCE RJ vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais e há reserva de vagas para negros, indígenas, hipossuficientes e deficientes.

Inscrições abertas em fevereiro

Quem quiser se candidatar no concurso TCE RJ 2022 deverá se inscrever no site do Cebraspe, organizador da seleção . Há uma página para as inscrições do técnico e outra para os cadastros do analista . O prazo para se inscrever será das 10h de 4 de fevereiro até as 18h do dia 25 do mesmo mês.

As taxas de inscrição serão de R$124 para técnico e R$165 para analista. Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e quem atuou como mesário nas Eleições poderão pedir isenção parcial ou total do valor. Para isso, deverão solicitá-la, no site do Cebraspe, durante o prazo de inscrições.

Provas previstas para Maio de 2022

As seleções do concurso TCE RJ 2022 serão por meio de provas objetiva e discursiva. No caso dos analistas haverá ainda avaliação de títulos. Segundo o edital, os exames estão marcados para 8 de maio, na cidade do Rio de Janeiro.

Provas objetiva e discursiva do técnico

A prova objetiva para as vagas de técnico do TCE RJ será composta por 150 questões, sendo 60 de Conhecimentos Básicos e 90 de Conhecimentos Específicos. Será aprovado na objetiva quem conseguir 12 pontos na prova de Conhecimentos Básicos, 27 na prova de Conhecimentos Específicos e 45 no conjunto das avaliações.

A discursiva do técnico valerá 30 pontos e consistirá em três questões de Conhecimentos Específicos, a serem respondidas em até 20 linhas. Serão corrigidas as discursivas de até 80 aprovados na objetiva (56 da ampla concorrência e 24 das cotas - oito de cada tipo). Será aprovado na discursiva quem conseguir, pelo menos, 15 pontos.

Provas objetiva e discursiva do analista

A prova objetiva para os candidatos a analista do TCE RJ será composta por 200 questões, sendo 100 de Conhecimentos Básicos e 100 de Conhecimentos Específicos. Será aprovado na objetiva quem conseguir, no mínimo, 20 pontos na prova de Conhecimentos Básicos, 30 na prova de Conhecimentos Específicos e 60 no conjunto das avaliações.

A avaliação discursiva do analista valerá 60 pontos e contará com três questões de Conhecimentos Específicos, a serem respondidas em até 20 linhas e um estudo de caso de até 60 linhas.

Serão corrigidas as discursivas de até 80 aprovados na objetiva (56 da ampla concorrência e 24 das cotas - oito de cada tipo). Será aprovado na discursiva quem conseguir, pelo menos, 15 pontos nas três questões e 15 no estudo de caso.

Nas avaliações discursivas de ambos os cargos, os textos deverão ser escritos com caneta de tinta preta, fabricada em material transparente.

140 aprovados no cadastro de reserva

O concurso do TCE RJ terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Ao longo desse prazo, o tribunal poderá convocar excedentes aprovados nas duas etapas. No total, cerca de 140 aprovados, além dos 20 das vagas imediatas e sem considerar os empatados na última posição prevista em edital, poderão ser chamados.