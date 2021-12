Sefaz do Pará abre concurso com 200 vagas para agente e fiscal

(foto: Divulgação) A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefaz/PA) teve o edital do novo concurso publicado na manhã desta quarta-feira (22/12). São 48 vagas para início imediato e 152 vagas de cadastro reserva. O certame é organizado pela undação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa ( Fadesp). O período das inscrições será de 19 de janeiro a 10 de fevereiro de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 20 e 27 de março de 2022.





Os cargos contemplados são de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e Fiscal de Receitas Estaduais. A remuneração é de R$15.076,58 e R$11.910,51 e a jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanais, respectivamente. Para o cargo de Auditor serão 150 vagas, sendo 38 para início imediato e 112 para cadastro reserva. Já para Fiscal serão 10 vagas imediatas e 40 cadastros reserva.





Para concorrer a ambos os cargos os candidatos devem preencher os mesmos requisitos, sendo sendo o nível superior em qualquer área a exigência de formação. O regime de contratação é o estatutário, ou seja, que assegura a estabilidade. Os candidatos em cadastro poderão ser convocados durante todo o prazo de validade, que será de dois anos podendo ser prorrogado até quatro.





Prazo para inscrições





Interessados em participar do concurso devem se inscrever entre os dias 19 de janeiro a 10 de fevereiro. Os cadastros deverão ser feitos pelo site da Fadesp , banca organizadora da seleção.





Após o cadastro, será preciso imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição. O valor é de R$75. Poderão solicitar a isenção as pessoas deficientes e hipossuficientes econômicas.





Data da prova





Os candidatos do certame serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por provas objetivas aplicadas nos dias 20 e 27 de março de 2022. A avaliação será dividida em turnos e datas distintas.





O fiscal de receita realizará as provas no dia 20 de março de 2022, sendo a prova de Conhecimentos Gerais pela manhã e a prova de Conhecimentos Específicos à tarde. Para o auditor será o mesmo esquema, sendo que a aplicação será em 27 de março.

Os horários das provas também já foram definidos, sendo: manhã de 8h às 13h e tarde de 15h às 20h.





Ao todo, as provas do concurso Sefa PA contarão com 180 questões, sendo 100 de Conhecimentos Gerais e 80 de Conhecimentos Específicos.





Veja a relação completa das disciplinas:





Auditor

Conhecimentos Gerais - 100 questões

-Português - 20

-Matemática Financeira e Estatística - 20

-Administração e Ética na Gestão Pública - 10

-Direito (Administrativo, Civil e Penal) - 20

-Direito Constitucional - 20

-Tecnologia da Informação - 10





Conhecimentos Específicos - 80 questões

-Direito Tributário - 20

-Legislação Tributária do Estado do Pará - 20

-Contabilidade Geral, Avançada e de Custos - 20

-Auditoria - 15

-Economia - 5





Fiscal

Conhecimentos Gerais - 100 questões

-Português - 20

-Matemática Financeira e Estatística - 20

-Administração e Ética na Gestão Pública - 20

-Direito (Administrativo, Civil e Penal) - 20

-Tecnologia da Informação - 20





Conhecimentos Específicos - 80 questões

-Direito Tributário - 20

-Legislação Tributária do Estado do Pará - 20

-Contabilidade Geral - 20

-Economia - 5

-Direito Constitucional - 15