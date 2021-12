IFB abre processo seletivo para professor de espanhol

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu processo seletivo para a contratação temporária de um professor substituto de espanhol para atuar no Câmpus Recanto das Emas. Para se inscrever, é necessário que o candidato seja graduado e licenciado em letras espanhol ou português/espanhol e preencha o formulário eletrônico até 31 de dezembro de 2021.



A seleção será por análise curricular e desempenho didático com arguição, prevista para ser aplicada em 10 de janeiro de 2022. A remuneração varia de acordo com a titulação do docente, podendo alternar de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, acrescido ainda de auxílio-alimentação, e pré-escolar para dependentes de até seis anos de idade.



Estima-se que o contrato tenha duração de seis meses Após o preenchimento do formulário, o candidato deve enviar em formato PDF, todos os documentos comprobatórios mencionados no edital de abertura, incluindo diploma de conclusão de curso de graduação de licenciatura em letras espanhol ou português/espanhol, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Além disso, o postulante deve ter disponibilidade para cumprir jornada de 40 horas semanais. Para atender as medidas de distanciamento social, devido a pandemia da Covid-19, as provas de Desempenho Didático serão realizadas por videoconferência. Este processo seletivo tem validade de dois anos, após a data da publicação do resultado final no site do IFB.