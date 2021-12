IBGE oferece 341 vagas temporárias em Uberaba para o Censo 2022

Segundo o IBGE, a população estimada de Uberaba para 2021 é de 340.277 pessoas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta semana processo seletivo para trabalho temporário no Censo Demográfico 2022 , com inscrições até 29 de dezembro. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, serão abertas 341 vagas.

Segundo informações do chefe da Agência Uberaba do IBGE, Marshal de Almeida da Silva Marangoni, do total de vagas oferecidas para a cidade, 306 são para recenseador, 32 para agente censitário supervisor e 3 para agente censitário municipal.

Para recenseador é exigido o ensino fundamental e para agente censitário, o ensino médio.





As inscrições vão até 29 de dezembro e podem ser feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), neste link

A taxa para participar da seleção para recenseador é de R$ 57,50, e para agente censitário supervisor e agente censitário municipal é de R$ 60,50, podendo ser paga até 25 de janeiro.

A prova será aplicada em 27 de março de 2022.

A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.