IBGE abre seleção com mais de 206 mil vagas para o Censo

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou novos dois extratos de edital de processo seletivo para o Censo Demográfico 2022. Os documentos, publicados no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (15/12), oferecem 206.891 vagas temporárias para agentes e recenseadores.





Para o nível fundamental, o cargo de recenseador conta com 183.021 vagas. Profissionais de nível médio podem concorrer ao cargo de agente censitário supervisor, com 18.420 vagas; e ao cargo de agente censitário municipal, com 5.450 vagas.





Remuneração

A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Recomenda-se uma jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral no Treinamento.





Para o cargo de agente municipal, a remuneração é de R$ 2.100, para 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Já para agentes supervisores, o salário é de R$ 1.700, para a mesma carga horária. O contratado também terá auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





Inscrições e contrato

As inscrições serão abertas às 16h de 15 de dezembro e ficarão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até às 16h do dia 29 deste mesmo mês. A taxa de participação custa R$57,50 para recenseadores e R$60,50 para agentes.





A contratação de agentes terá duração de cinco meses, enquanto o contrato para a função de recenseador tem previsão de duração de três meses. Os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do instituto.





Etapas

A seleção será composta por prova objetiva e treinamento, ambos de caráter eliminatório e classificatório.





Agentes -60 questões de múltipla escolha

Língua Portuguesa (10)

Raciocínio Lógico Quantitativo (10)

Ética no Serviço Público (5)

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15)

Conhecimentos técnicos (20)





Recenseador - 50 questões de múltipla escolha

Língua Portuguesa (10)

Ética no Serviço Público (10)

Matemática (10)

Conhecimentos técnicos (25)





O edital na íntegra será divulgado ainda nesta quarta-feira, no site da FGV.

Seleção com 1,8 mil vagas aberta

O IBGE publicou, nesta terça (14/12), outro dois editais com vagas para o Censo. Estão abertas, ao todo, 1.812 vagas temporárias para coordenadores e agentes. O período de inscrições ficará disponível até às 23h59 de 10 de janeiro para profissionais de nível médio e superior, no portal da IBFC. Confira

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes