CBMDF convoca aprovados em concurso de 2016 para curso de formação

(foto: CBM/DF) O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou novos cinco editais de incorporação no curso de formação para aprovados no concurso realizado em 2016. As listas são para os quadros gerais de Condutor e Operador de Viaturas, Bombeiro Militar Geral de Manutenção, Militar Geral Operacional, Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Oficiais Bombeiros Militares Combatentes.





O curso será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1.600 horas aula. Algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância (EAD).





Curso de formação

Durante a realização do Curso de Formação, o aluno (soldado de 2ª classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.





O concurso

O concurso foi realizado em 2016 e foram ofertadas 779 vagas, sendo 448 serão para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldados condutores e operadores de viaturas, 55 soldados de manutenção de equipamentos e veículos, 20 oficiais complementares, 24 oficiais médicos, cinco soldados para manutenção de equipamentos e aeronaves e quatro oficiais cirurgiões-dentistas.

As remunerações variaram de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95 e o certame foi organizado Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Social (Idecan). Atualmente a validade do concurso está suspensa (desde 26 de junho de 2020).





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes