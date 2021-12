Provas do concurso da PCRJ são suspensas após temporal

As provas para o cargo de delegado do concurso público da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) foram suspensas após um temporal no estado atingir a estrutura de alguns espaços físicos e impossibilitar a continuação dos exames, aplicados neste domingo (12/12).





De acordo com a nota de suspensão publicada pela corporação, alguns candidatos tiveram que ser retirados do local e não conseguiram ser realocados imediatamente em outros espaços. Não houve feridos. A decisão, segundo a PCRJ, “teve por finalidade evitar qualquer risco à saúde e à segurança dos concorrentes e viabilizar as condições adequadas de isonomia e lisura do certame”.





Nas redes, candidatos relataram que a chuva causou o desabamento do teto de duas salas durante a realização do concurso. Confira o aviso de suspensão.





50 vagas

Os participantes disputam 50 vagas para a carreira de delegado, que exige bacharelado em direito. Os contratados receberão ganhos iniciais de R$18.747,95.





Das vagas, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e indígenas, cinco para candidatos com hipossuficiência econômica e três para pessoas com deficiência.





O concurso será composto por oito etapas. São elas: prova objetiva preliminar, prova discursiva específica, prova oral, exame psicotécnico, prova de capacidade física e exame médico, prova de títulos, investigação social e curso de formação. Saiba mais aqui!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes