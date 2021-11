Hospitais em BH e Juiz de Fora abrem vagas com salário de até 5,8 mil

As vagas são para técnico de enfermagem e médico clínico (foto: Imagem ilustrativa - elbaartoo/Pixabay) O Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, em Belo Horizonte, abriu chamamento emergencial para a vaga de técnico de enfermagem. São 40 horas semanais de carga horária e R$ 1.755 de salário. As inscrições vão até a terça-feira (16/11). Confira o edital aqui.





Hospital Eduardo de Menezes

Hospital Eduardo de Menezes fica no Barreiro, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/05/2018)

O Hospital Eduardo de Menezes está localizado na Região do Barreiro e é referência no tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas. Durante a pandemia de COVID-19, se dedicou inteiramente a atender pacientes com suspeitas ou confirmados de COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus.