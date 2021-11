CBMDF convoca novos soldados aprovados em concurso

(foto: Agência Brasília/Divulgação) O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou mais um edital de convocação para entrega de documentos e matrícula no curso de formação de praças. Desta vez, a publicação é referente a candidatos convocados na 19ª chamada, para ingresso no quadro geral de praças na qualificação bombeiro militar geral de manutenção.





São 10 novos convocados e os chamados devem comparecer das 16h às 18h do dia 22 de novembro, na Seção de Seleção e Ingresso (SEING/DIGEP/CBMDF), localizado no Bloco “A” da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, situada no SAIS, Quadra 4, Lote 5 – Brasília-DF, para admissão e matrícula curso de formação.





O concurso

concurso foi realizado em 2016 e foram ofertadas 779 vagas, sendo 448 serão para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldados condutores e operadores de viaturas, 55 soldados de manutenção de equipamentos e veículos, 20 oficiais complementares, 24 oficiais médicos, cinco soldados para manutenção de equipamentos e aeronaves e quatro oficiais cirurgiões-dentistas.





As remunerações variaram de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95 e o certame foi organizado Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Social (Idecan). Atualmente a validade do concurso está suspensa (desde 26 de junho de 2020).





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes