Hospital da UFJF abre vagas para residência médica e outras áreas da saúde

Aprovados para a residência no Hospital Universitário da UFJF terão carga horária de 60 horas semanais (foto: Alexandre Dornelas/UFJF)

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) disponibiliza 44 vagas para residência médica multiprofissional e outras áreas de saúde. As inscrições poderão ser feitas a partir das 12h desta quinta-feira (11/11) até as 18h do dia 23 de novembro, no site da instituição

Os exames serão aplicados em janeiro, e os aprovados iniciam as atividades no dia 3 de março, com remuneração de R$ 3.330,43 e carga horária de 60 horas semanais.

Para participar das seletivas, os interessados devem pagar uma taxa de R$ 180. Os candidatos poderão requerer isenção total por meio do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) até a próxima quarta-feira (17/11).

Para isso, o interessado deverá declarar que pertence à família de menor renda, nos termos do Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, para solicitar a gratuidade na inscrição. O resultado será divulgado na quinta-feira (18/11).

Confira as vagas:

(foto: Edital HU-UFJF/Reprodução)

As oportunidades são destinadas aos profissionais diplomados em cursos de graduação, que atendam às exigências das instituições de ensino e que possuam registro no Conselho Regional Profissional (CRM), conforme a área profissional. Também estão aptos os graduandos do último ano ou período do curso de graduação, de acordo com a área/profissão de cada programa.

Processo seletivo





Inicialmente, o candidato passará por uma avaliação curricular de caráter classificatório e eliminatório. Caso ocorra empate na nota do último selecionado, todos os que obtiverem nota igual ao do último classificado serão convocados para a prova objetiva.

Essa primeira avaliação acontecerá entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro. O resultado será divulgado dia 21 de dezembro.

A segunda etapa é composta pela prova objetiva, que será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 relacionadas a conhecimentos de saúde pública e 30 de conhecimentos específicos. Esse exame acontecerá no dia 16 de janeiro de 2022. O gabarito preliminar sai no dia seguinte.