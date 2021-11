Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia ocupacional do Ceará divulga edital

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





A aplicação das provas está prevista para o dia 30 de janeiro de 2022. A organização do concurso está sob a responsabilidade do Instituto Quadrix





Fases do concurso

O certame será composto por uma prova objetiva com 50 questões, totalizando 50 pontos, e uma prova discursiva valendo 10 pontos. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.





Inscrição

A inscrição pode ser feita até 6 de dezembro pelo site da banca . O valor da taxa é de R$ 60. Leia aqui o edital completo.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará ( CREFITO - 6ª Região ) divulgou edital com 90 vagas destinada à formação de cadastro reserva do cargo de recepcionista, que exige nível médio. O salário-base é de R$ 1.800, acrescido dos seguintes benefícios: vale-alimentação (R$ 748); plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico); e vale-transporte, além de outros benefícios inseridos no acordo coletivo vigente do sindicato da categoria. A carga horária é de 40 horas semanais.