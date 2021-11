Banca Quadrix divulga números de inscritos e locais de prova do concurso do CFT

O Instituto Quadrix divulgou o número de inscritos e os locais de prova do concurso do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). O certame oferece 255 vagas de nível médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 5.000.

A seleção compreenderá a aplicação das seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

Para saber o local de prova, os candidatos devem fazer uma consulta individual neste link . As provas dos cargos de nível médio serão aplicadas no dia 7 de novembro, no turno da manhã; os candidatos que concorrem aos cargos de nível médio farão a prova à tarde.