Ceasa PR publica edital com oito vagas para nível superior

(foto: Reprodução/Facebook)

O Paraná abriu concurso para preencher oito vagas de nível superior nas Centrais de Abastecimento do Paraná S.A (Ceasa/PR). Os salários podem variar entre R$ 6.463,78 e R$ 8.800,00. A organização do certame está sob responsabilidade da OMNI Concursos . A prova tem previsão para ser realizada no dia 19 de dezembro, em Curitiba.