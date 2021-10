PGDF publica resultado final das provas objetivas e provisório das discursivas

(foto: PGDF/Divulgação) A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) publicou, nesta sexta-feira (29/10), o resultado final das provas objetivas para todos os cargos do concurso público para técnicos e analistas. Também foram divulgados os resultados provisórios na prova discursiva para o cargo de analista judiciário.





Os candidatos a analista poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na etapa no site do Cebraspe, das 10h de 1º de novembro às 18h do dia 16 do mesmo mês.





100 vagas

Após ter sido suspenso em razão da pandemia, o concurso foi realizado no dia 29 de agosto. São 100 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de nível superior e médio. Os salários podem variar entre R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas semanais de trabalho.





Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.





Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader