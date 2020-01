Sedur da Bahia abre inscrições da seleção que oferta 40 vagas

(foto: Divulgação/Sedur BA)





As chances são para técnico de nível médio e técnico de nível superior - administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências jurídicas, ciências econômicas, engenharia civil, engenharia sanitária/ambiental, serviço social, tecnologia da informação e urbanismo. Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

As remunerações variam entre R$ 1.987,21 e R$ 2.729,78, além do acréscimo, por dia útil trabalhado, de auxílio refeição de R$ 12 e auxílio transporte. A seleção dos candidatos será realizada por avaliação curricular e o processo seletivo terá validade de um ano.

Confira aqui! Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste processo seletivo. Para candidatos negros ficam reservadas 30% das vagas, no mesmo critério.

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Estão abertas, a partir desta terça-feira (28/1), as inscrições do processo seletivo simplificado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur/BA). São 40 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até as 18h de 3 de fevereiro. O edital não menciona o valor da taxa de inscrição a ser paga.