Resultado provisório do concurso para escrivão da PCDF é republicado

Com as mudanças, o novo resultado provisório para o cargo de escrivão foi publicado nesta sexta-feira (8/10) no Diário Oficial do Distrito Federal . Contra esse novo resultado, os candidatos podem interpor recurso das 10 horas do dia 11 de outubro de 2021 às 18 horas do dia 25 de outubro de 2021, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso da banca Cebraspe.