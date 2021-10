Seleção do IF Goiano oferece vagas com salários de até R$ 5,8 mil

Uma nova seleção para contratação de professores substitutos está com inscrições abertas no campus Campos Belos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). O edital oferece uma vaga em física e uma em engenharia agrícola.





Para participar do processo seletivo, é preciso ter, no mínimo, bacharelado ou licenciatura na área designada. Com trabalho de 40 horas semanais, os profissionais receberão salário no valor de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.





As inscrições devem ser feitas pelo portal do Instituto até às 23h59 de 24 de outubro Há taxa no valor de R$ 50. As solicitações de isenção serão aceitas pelo site até dia 21.





A seleção contará com prova de desempenho didático e análise de títulos, ambas as fases contendo caráter eliminatório e classificatório. Na prova, prevista para 4 de novembro, o candidato terá de ministrar uma aula expositiva de 45 minutos, no valor de 100 pontos. O tema da aula e o local serão definidos por meio de sorteio, com antecedência de 24 horas.





O contrato dos candidatos aprovados nesta seleção terá validade de um ano, podendo haver renovação pelo mesmo tempo, caso necessário.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes