Procuradoria-Geral do Ceará publica edital de concurso para procurador

Procuradoria-Geral do Estado do Ceará publicou edital para provimento de oito vagas para o cargo de procurador. De acordo com o edital, a remuneração mínima do cargo de Procurador do Estado – Classe “D”, compreendida a sua parte fixa, é de R$ 20.569,31. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos ( Cebraspe ).

Para concorrer ao cargo de procurador, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Provas

As etapas das provas serão todas de responsabilidade do Cebraspe. Os candidatos serão avaliados da seguinte forma:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas do dia 21 de outubro ao dia quatro de novembro, por meio do site da banca . O valor da taxa de inscrição é R$ 170,00.